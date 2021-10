Salone del Libro di Torino 2021: torna l'appuntamento dal vivo e tornano anche gli editori di Cna

Torna il Salone del libro di Torino, in presenza, dal 14 al 18 ottobre, al centro fieristico del Lingotto di Torino e Cna sarà presente per l’ottavo anno consecutivo con una collettiva nazionale di 17 piccoli editori, nel padiglione 2, stand H29.



Quest’anno saranno presenti: All Graphic Work Snc, Villanova Canavese (To); Aurelia Edizioni, Asolo (Tv); Barta, San Giuliano Terme (Pi); Betti Editrice, Monteriggioni (Si); Daniela Piazza Editore Snc, Torino; Sacco D’Idee, Santena (To); Edizioni Astragalo di Gd Comunicazione, Trecate (No); Erga Edizioni Snc, Genova; Gd Edizioni Srl, Sarzana (Sp); Graphot, Torino; Il Tipografo Sas, Riva presso Chieri (To); LaReditore, Perosa Argentina (To); Alpina-Associazione culturale Dialexis, Torino; Segni e Parole, Novara; Visiogeist, Asti; Zoolibri, Reggio Emilia. CNA Torino curerà anche un ricco calendario di presentazioni di volumi: Giovedì 14 ottobre, ore 12.30, Sala Arancio, “Zona Rossa Genova G8, Capitol Hill” a cura di Erga Edizioni e CNA. Memoria, simboli, suoni, colori dibattiti, immagini, rete da Seattle al G20 di Roma 2021; Giovedì 14 ottobre, ore 14, Sala Arancio, “Italian Indie Book - Cambiare rotta ed essere editori contemporanei” convegno nazionale degli editori della CNA, metodologie creative e strategie digitali per l’evoluzione dell’editoria indipendente; Venerdì 15 ottobre, ore 12.30, Sala Arancio, “Il giro d’Italia in 70 picnic” a cura di Betti Edizioni, in Italia natura, arte ed enogastronomia si fondono, questo libro raccoglie una selezione dei migliori luoghi italiani dove fare picnic; Venerdì 15 ottobre, ore 20, Sala Argento, “Nuove Tecnologie, superare lo stallo” a cura di Alpina-Associazione Culturale Diàlexis, il ruolo dell’Europa nella rincorsa tecnologica mondiale; Sabato 16 ottobre, ore 20, Sala Argento, “Lo Sgargabonzi” a cura di Visiogeist; Alessandro Gori presenta la collana di nuovi autori da lui selezionati, con i quali intende utilizzare la comicità come lente sulla disperazione e la solitudine irrisolvibile dell'essere umano; Domenica 17 ottobre, ore 17, Sala Arancio, premiazione del concorso letterario nazionale di racconti inediti “Se ti dico montagna...”, a cura di LaReditore; Lunedì 18 ottobre, ore 15.30, Sala Argento, “Quel filo che ci unisce” a cura di Astragalo Edizioni; un romanzo per parlare dei legami fra padri e figli.



Ospite nello stand ci sarà una stilista vietnamita, Dang To Nga, che espone un abito che sfilerà alla Torino fashion Week a novembre.