Grugliasco, un grande successo l'incontro per gli esodati polesani nell'ultimo fine settimana

A settant'anni dalla disastrosa alluvione che ha colpito il Polesine nel 1951, causando l'esodo di migliaia di famiglie, Grugliasco ha organizzato un'occasione d'incontro per la numerosa comunità polesana della nostra città.

Sabato 9 ottobre, alle 21, nel teatro Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, si è svolto lo spettacolo folcloristico del gruppo Buontemponi e Simpatica Compagnia di Bottrighe che hanno portato in scena uno spettacolo dialettale particolarmente apprezzato da tutti i polesani.