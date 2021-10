World Design Library e Torino Automotive Heritage Network, il Comune presenta i suoi progetti al Salone

La World Design Library (WDL) è la prima biblioteca pubblica – nazionale e internazionale – dedicata al design e della sostenibilità ambientale, promossa dalla Città di Torino, dalla World Design Organization (WDO) e dal Politecnico di Torino. In un unico luogo fisico e digitale aggregherà la cultura e il patrimonio documentario del design dando così vita a uno spazio e a una piattaforma destinati allo studio, alla divulgazione e alla ricerca per coloro che operano nel settore, oltre che a un luogo di conoscenza della cultura del progetto accessibile a tutti. La biblioteca, che rientra tra gli obiettivi della Città creativa UNESCO per il Design e rappresenta il lascito del progetto Torino World Design Capital 2008 sul territorio, sorgerà nella nuova sede della Biblioteca Civica Centrale a Palazzo delle Esposizioni, i cui locali saranno oggetto nei prossimi anni di un importante intervento di rigenerazione urbana. La World Design Library sarà la prima biblioteca di un network più ampio di libraries collegate alla rete delle World Design Capitals, a cui seguiranno Seoul, Helsinki, Cape Town, Taipei, Mexico City, Lille, e potrà contare sia sulla collaborazione di una serie di istituzioni locali e nazionali vicine al mondo della cultura e dell’industria, sia sul sistema delle biblioteche e degli archivi italiani e internazionali.

Obiettivo del Torino Automotive Heritage Network (TAHN) è invece quello di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale legato all’industria dell’automotive torinese, riscoprendo i siti delle fabbriche storiche che hanno reso Torino una delle capitali dell’automobile per più di 120 anni e creare nuovi itinerari turistici – fisici e digitali – aperti a tutti. Il progetto è promosso dalla Città di Torino insieme a Politecnico di Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, Turismo Torino e Provincia e ISMEL (Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti Sociali). Nei prossimi mesi sarà, inoltre, disponibile una app con cui gli utenti potranno scoprire luoghi e percorsi direttamente dal proprio smartphone. L’iniziativa ha un triplice scopo: in primo luogo intende identificare il capoluogo piemontese come destinazione turistica primaria legata alla storia dell’automobile; in seconda battuta, ridefinire Torino come luogo di attrazione per nuovi investimenti, imprese innovative del settore e per giovani e professionisti che intendono specializzarsi nelle discipline a esso collegato; e, infine, punta a trasformare la città in sede di raccolta fisica e digitale degli archivi storici e tecnici del settore.