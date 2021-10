Consiglio Metropolitano: le variazioni alla composizione dell'assemblea già in atto e imminenti

Il rinnovo di numerosi Consigli comunali , a partire da quello di Torino, avrà come conseguenza un netto cambiamento nella composizione del Consiglio della Città M etropolitana di Torino . Per legge, anche quest’ultimo sarà rinnovato entro sessanta giorni dalle elezioni avvenute nel capoluogo . Al momento e in attesa della convocazione dei nuovi Consigli comunali in tutto il territorio metropolitano, risultano decadu t i i consiglieri Mauro Fava del Gruppo Consiliare “Civica per il Territorio”, Sergio Lorenzo Grosso e Graziano Tecco del Movimento 5 Stelle .