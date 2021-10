Sabato 16 ottobre a Torino XIV giornata nazionale dell'Afasia

Anche se le iniziative sono cominciate alcuni giorni fa con UNO SPOT PER L’AFASIA SUI MONITOR DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA, grazie al sostegno di GTT, il clou delle attività sono concentrate sabato 16 ottobre a Torino la XIV giornata nazionale dell'Afasia.

A partire dalle ore 10 in loup fino alle 22.00 verrà trasmesso il video prodotto per la Giornata dell’Afasia dalla Fondazione Carlo Molo onlus. La parte più corposa del video è occupata da un approfondimento sul TV Talk sull’Economia circolare cui partecipano docenti, esperti e divulgatori. In collaborazione con CINEDUMEDIA – UNITO

Alle ore 16 ai Giardini Reali (ingresso da Piazza Castello – Ingresso libero) il concerto corale LA VOCE DELL’AFASIA in collaborazione con i Musei Reali Torino organizzato dall’ Associazione Musica e Cura che ha attivato nel 2019 un progetto di riabilitazione e canto corale per persone afasiche.

Al calar della sera si illumineranno i maggiori monumenti simbolo delle città con la scritta L’AFASIA TI LASCIA SENZA PAROLE.