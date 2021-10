Avio Aero Rivalta, RSU: "Non dobbiamo dividerci mai!"

Lavoratrici, Lavoratori È da troppo tempo che viviamo la situazione emergenziale per il Covid. La voglia di tornare alla normalità e scongiurare ulteriori sofferenze ha spinto il SINDACATO a richiedere il Vaccino come soluzione al problema pandemico. Come nel paese anche in Avio ci sono sensibilità differenti che stanno creando divisioni.



QUESTO E' INACCETTABILE!!!



Da domani 15 ottobre avremo tutti dei disagi: Chi non ha il Green Pass avrà la difficoltà di far la corsa per fare i tamponi, ammesso che si riesca a trovare una farmacia con disponibilità e a sopportare il costo economico. Chi ha il Green Pass avrà il disagio di esibire il QR Code all’ingresso e/o ogni qualvolta che sarà richiesto



CHIEDIAMO ALL’AZIENDA LA COSTITUZIONE DI UN FONDO SOLIDALE DI WELFARE PER DISTRIBUIRE RISORSE UTILIZZABILI DA OGNI LAVORATORE SOTTO VARIE FORME, COME AD ESEMPIO LA SPESA DEI TAMPONI!!!



Da domani nello stabilimento si rischia di avere anche un problema produttivo per la mancanza di una parte di Lavoratori: RICORDIAMO CHE CONTRIBUIAMO TUTTI AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI!!! Per queste ragioni la Rsu richiede con forza all’Azienda di riaprire la discussione, i Lavoratori senza Green Pass dovranno avere la possibilità di fare i Tamponi, per questo la Rsu:



RICHIEDE CHE I TAMPONI VENGANO FATTI NELL’HUB VACCINALE DELL’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, COME ALTERNATIVA ALLE FARMACIE!!!



I Lavoratori con il Green Pass hanno il diritto di entrare tranquillamente in fabbrica! Nello stesso momento la Rsu ritiene che sia legittimo il diritto di esprimere il dissenso in modo democratico, ma condannerà tutte le eventuali forme di VIOLENZE.



NON DOBBIAMO DIVIDERCI MAI!!!