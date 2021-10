Partite Torino e Juventus di Serie A: calendario fino a inizio novembre

Torino e Juventus si sono scontrate in Serie A sabato 2 ottobre, all'inizio di questo mese. Il Torino è squadra 1, la Juventus è squadra 2, X nelle scommesse sportive indica il pareggio che non c'è stato. La Juventus ha vinto con un goal sul Toro. La partita di ritorno sarà il 20 febbraio 2022, entrambe le squadre sono impegnate ad ottenere nuovi giocatori nella fase di mercato di inizio anno. Ecco dove sono collocate in classifica.

Classifica di Serie A: dove sono Juventus e Torino

La Juventus dopo sette partite, tre vittorie, due sconfitte e due pareggi si trova al settimo posto tra la Lazio la sesto e l'Atalanta all'ottavo. Dopo l'incontro con il Torino per la Serie A non ci sono state altre partite, il motivo è che diversi giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, iniziando dagli Azzurri della Juventus.

Il Torino invece si trova all'undicesimo posto, sette partite, due vittorie, due sconfitte e tre pareggi. Si trova tra Empoli, nuova squadra in Serie A che è al decimo posto, il Verona al 12°. Sassuolo, Udinese e Sampdoria spingono per superare la loro posizione in classifica troppo vicina all'area di recessione. Anche il Torino ha giocatori impegnati nella Nazionale, Belotti è stato spesso presente nelle formazioni azzurre oppure ha sostituito in compagni nel corso delle partite.

Le partite della Juventus dalla metà di ottobre a inizio novembre

La Juventus oltre alla Serie ha gli impegni di Champions League, sono circa due partite al mese, l'ultimo incontro è stato con il Chelsea squadra ospite. La Juventus ha vinto 1 a 0 nella seconda giornata della fase a gironi. Questa partita precedeva Torino Juventus, il prossimo impegno sarà il 17 ottobre contro la Roma. Per fortuna, la squadra capitolina allenata da Mourinho non giocherà nello Stadio Olimpico, campo al centro di polemiche perché molto rovinato a causa di troppi eventi sportivi. Rischia di essere spostata a Bergamo la prossima partita dell'Italia con la Svizzera. Juventus Roma hanno già giocato tra loro ben 196 volte, 92 vittorie bianconere, 48 quelle giallorosse, 54 pareggi.

Al 20 ottobre, la Juventus giocherà in Champions League contro Zenit, una squadra di calcio russa. Domenica 24 ottobre c'è la difficile partita al San siro contro l'Inter e poi il 27 si ospita il Sassuolo. Il secondo mese autunnale finisce con Verona Juventus, il 2 novembre si incontra di nuovo lo Zenit questa volta a casa. Prima partita di Serie A di novembre contro la Fiorentina e sempre in casa.

Le partite del Torino dalla metà di ottobre a inizio novembre

Anche il Torino dopo il match contro la Juventus non ha avuto altre partite di Serie A e non ha nessun impegno con club europei o internazionali. Da agosto ha affrontate queste squadre: Atalanta, Fiorentina, Salernitana con cui ha vinto 4 a 0, Sassuolo, Lazio, Venezia e poi Juventus.

La prossima partita sarà domencia 17 ottobre contro il Napoli, si gioca allo Stadio diego Armando Maradona. Finora le due squadre tra Serie A Tim, Serie B e Coppa Italia si sono sfidate ben 154 volte. I pareggi, 60, in questo caso superano i numeri di vittorie delle due squadre, 50 del Napoli e 44 del granata.

Il mese di ottobre proseguirà con il Genoa ospite, trasferta contro il Milan, Sampdoria ospite. Il mese di novembre inizia con la trasferta contro lo Spezia, incontro importante allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma il 28 novembre.

Confronto quote e pronostici su alcuni match

Troviamo per il calendario di Serie A le tabelle di Napoli Torino (+1426) e Juventus Roma (+1468). Poi Torino Genoa (+1153), Inter Juventus (+1163). Nella partita contro il Napoli, il Torino risulta svantaggiato, il bookmakers non da possibilità positive nemmeno per il pareggio, le quote 1x2 sono: 1,42 - 4.56 - 7.6.

Juventus Roma, i bianconeri sono favoriti con quota 1.87, possibilità anche di un pareggio, ricordiamo che sono solo pronostici e la squadra capitolina allenata da Mourinho ha alle spalle un buon inizio di campionato e il vantaggio sulla classifica.