"Eurovision in Turin", dagli Eugenio in via di Gioia l'inno "ufficiale" per spiegare "com a l'è ndaita"

"Ecco com a l'è 'ndaita". Alla fine l'hanno fatto loro. È griffato Eugenio in via di Gioia l'inno "ufficiale" per celebrare l'assegnazione dell'Eurovision alla città della Mole. Il gruppo musicale torinese ha pubblicato sul proprio canale Youtube (riscuotendo subito una pioggia di like e commenti) un video in cui, insieme a una canzone ritmata in stile rap, si elencano i luoghi comuni più buffi, ma anche le bellezze e i "tesori nascosti" del capoluogo piemontese. Il tutto, condito con generose dosi di ironia, visto che il punto di partenza è che - anche grazie al successo tricolore dei Maneskin - proprio la kermesse musicale sarà l'occasione per far conoscere meglio una città che non è Roma, non ha l'acqua come Venezia ed è meno ricca di Milano.



E così, nella carrellata, si mescolano la Mole, la bagna cauda, gli appendini del plin, ma anche la panna cotta. E poi il re, i grissini, Juventus, Torino, le Alpi, il parco del Valentino, la Sindone (ma pure lo smog). Notevole anche la galleria dei vip, che spazia da Piero Angela a Rita Levi Montalcini, ma pure Umberto Tozzi e Farinetti, Lapo Elkann e Cavour, Gabry Ponte e Carla Bruni. Fino al professor Barbero, Rita Pavone e Fred Buscaglione.

Con un "boja fauss" di sottofondo, poi, scatta anche l'appello a Chiara Ferragni, l'influencer che - in questo momento - tutto può sui social e muove milioni di follower: "Vieni a visitare il museo Egizio, perché vogliamo diventare famosi come gli Uffizi".



Qui il video degli Eugenio in via di Gioia.