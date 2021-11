Ecco Chiara Ferragni al Museo Egizio: l'appello degli Eugenio in via di Gioia ha funzionato

"Please Ferragni, come to visit Museo Egizi, 'cause we want be famous like Uffizi". Era questo l'appello che gli Eugenio in via di Gioia avevano sintetizzato - tra il serio e il faceto - all'interno del video con cui celebravano l'assegnazione dell'Eurovision Festival a Torino.



Un brano nato per scherzo e per goliardia, da parte della band torinese. Ma che tra le gag legate ai luoghi comuni (e ai punti di forza) della città della Mole mescolava anche l'invito a Chiara Ferragni di riservare al museo Egizio lo stesso trattamento che in passato aveva applicato agli Uffizi di Firenze. Una campagna social che potesse rilanciare tra i suoi follower la reputazione e la fama della grande istituzione torinese.



E così è stato: proprio la famosa influencer ha pubblicato nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram un post che la ritrae - tra mummie e reperti - all'interno dell'Egizio. Ovviamente citando il passaggio della canzone che le aveva lanciato la sfida. Desiderio esaurito, insomma. Così come quello dell'Eurovision. E per Torino, in piena euforia da Atp Finals e in vista della Coppa Davis, si tratta di un altro successo di immagine.

La risposta della Fondazione Sandretto e del Museo del Cinema

[Il posto della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo]E se c'è un'istituzione culturale che a Torino sta facendo storia, in termini di campagna social e reputazione online, questa senza dubbio è la Fondazione Sandretto: venuti a conoscenza degli ospiti d'onore dell'Egizio, hanno subito postato (tramite il loro social media manager Silvio Salvo) una foto della chat in cui chiede ai Ferragnez di passare anche da loro.





E lo stesso ha fatto il Museo del Cinema, che invita la famosa influencer e la sua famiglia. E lo stesso hanno fatto i Musei Reali.