No Green Pass, protesta in serata nel centro di Torino

Alcune centinaia di persone sono confluite questa sera in piazza Castello per l'ultima delle manifestazioni contro il Green pass programmate per oggi a Torino.

L'iniziativa, chiamata No Paura Day, ha visto realizzare un collegamento in diretta con la piazza di Trieste: "voi siete la nostra speranza, non mollate", ha detto una speaker.