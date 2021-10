Protesta No Green Pass, tensione tra anarchici ed esponenti di destra prima del corteo [VIDEO]

No Green Pass in corteo

Momenti di tensione oggi pomeriggio in piazza Castello, per il consueto ritrovo dei manifestanti No Green Pass. Ad accendere la miccia tra i presenti, il botta e risposta tra esponenti di destra e anarchici.

“La Piazza e' del popolo, la rivoluzione è del popolo: noi siamo il popolo” è il messaggio di Serena Tagliaferri, tra gli organizzatori della manifestazione del 9 ottobre nella capitale. La donna è salita sul palco, chiedendo di ritrovare la lotta. Il suo intervento è stato seguito da quello di una donna appartenente alla fazione anarchica, che ha invitato i presenti a “non farsi strumentalizzare dalle destre”. Parole non apprezzate da un militante di Forza Nuova, che le si è avvicinato urlandole di scendere.

La calma è ritornata quando Marco Liccione, leader della Variante Torinese, ha detto: “Ci danno dei comunisti, dei fascisti: la nostra lotta va oltre le ideologie, dobbiamo essere unite”. I manifestanti sono poi tornati a marciare per la città, in un corteo scortato dalla polizia.