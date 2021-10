Coldiretti, all'Oscar green 2021 sono 25 i giovani agricoltori torinesi candidati

La Valle d’Aosta ospita la finale interregionale Piemonte e Valle d’Aosta degli Oscar green 2021, concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa Piemonte e Valle d’Aosta, giunto alla XV edizione.

La cerimonia di premiazione del concorso - dedicato all’innovazione dei giovani imprenditori agricoli che realizzano e promuovono sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori danneggiati dall’emergenza sanitaria -, si svolgerà nella cornice dell’ala degli Archi Candidi del Forte di Bard, in bassa Valle D’Aosta, mercoledì 20 ottobre, con inizio alle ore 10. Presenti i presidenti, i direttori e ai delegati provinciali di Coldiretti Piemonte e Valle d’Aosta, e i candidati in gara per il premio al miglior progetto imprenditoriale. Per Coldiretti Torino al concorso interregionale Oscar green 2021 partecipano 25 giovani agricoltori.

Dall’agrigelato, allo zafferano, dalla coltivazione di varietà locali di carciofi e di peperoni, alla birra artigianale, fino ai sistemi all’avanguardia di monitoraggio del benessere animale, dai progetti innovativi di marketing integrato, fino all’agricoltura sociale e alla capacità di sapersi mettere in gioco, facendo rete con altre realtà del territorio. Questi i focus dei progetti che parteciperanno alla finale interregionale. Progetti accomunati dall’essere nati dall’ingegno e dall’impegno di giovani imprenditori di Coldiretti. Sono sei le categorie messe a confronto – Impresa 5.terra, Sostenibilità, Fare rete, Noi per il sociale, Campagna Amica e Creatività – da cui emergeranno e saranno premiate le migliori idee che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione.

Giovanni Benedicenti, delegato Giovani Impresa di Coldiretti Torino, spiega: "Oscar green 2021, arrivato alla sua quindicesima edizione, è il frutto dell’iniziativa di tanti giovani agricoltori, capaci di coniugare tradizione e innovazione, attraverso le nuove tecnologie, per promuovere e valorizzare le produzioni agricole aziendali, anche realizzando nuove forme di vendita e di consumo che hanno come obiettivo favorire l’incontro tra le aziende e i cittadini consumatori". La cerimonia di premiazione interregionale dell’Oscar green 2021, organizzata in presenza nel rispetto delle normative anti Covid, sarà anche trasmessa in streaming sulle pagine FB di Coldiretti Piemonte e Valle d’Aosta.