Senza lavoro e lasciato dalla moglie, apre la bombola del gas per far saltare il palazzo

Si è sfiorata la tragedia la notte scorsa in via Verres. Un uomo, in preda alla disperazione perché senza il lavoro e con la moglie che lo aveva appena piantato, ha minacciato di aprire la bombola del gas per far saltare il suo palazzo. Per fortuna, il pronto intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri ha scongiurato questa drammatica ipotesi.

Il pronto intervento di carabinieri e pompieri

Il 45enne romeno ha telefonato al 112 per annunciare la sua intenzione verso le 23 di ieri, domenica 20 ottobre. Nel giro di pochi minuti i Vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile sono giunti sul posto, dove hanno trovato l'uomo con la bombola aperta e un accendino in mano.

L'uomo condotto poi al San Giovanni Bosco

L'odore di gas era già fortissimo al primo piano, i militari hanno buttato giù la porta e hanno bloccato immediatamente l'uomo prima che potesse consumarsi la tragedia, sarebbe bastata una scintilla per far scatenare l'inferno a quel punto. Poi il 45enne è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno condotto al San Giovanni Bosco, mentre i pompieri mettevano in sicurezza il palazzo.