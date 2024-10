Auto fermata a Mirafiori, a bordo kalashnikov, un'ascia, proiettili e droga: scatta l'arresto per tre persone

Una manovra repentina di un’auto. Così i poliziotti del commissariato di Mirafiori si sono insospettiti e hanno fermato il veicolo. Al fermo gli agenti della volante notano un kalashnikov in bella vista. Così tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per il possesso dell’arma.

I fatti sono avvenuti in corso Orbassano dove l’auto viaggiava a tutta velocità per poi, all’improvviso, svoltare in via Settembrini. La corsa è stata interrotta da un semaforo rosso che ha consentito agli agenti di avvicinarsi all’auto con a bordo i tre, successivamente arrestati.

La prima cosa che i poliziotti hanno notato è stato il kalashnikov, tra le gambe del passeggero anteriore, con il vivo di volata verso l’alto. Disarmato immediatamente l’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto nell’abitacolo il caricatore, contenente dieci proiettili, e altre dieci munizioni e un’ascia in un borsone. Nella disponibilità dell’uomo col fucile d’assalto rinvenute anche diverse migliaia di euro in mazzette e della cocaina.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, a casa di uno dei tre arrestati, i poliziotti hanno poi trovato diversi componenti di un’arma da fuoco con matricola abrasa.