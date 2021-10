La preoccupazione dell'arcidiocesi: "Si smantella la cappella del San Giovanni Bosco. Dove finiranno le sculture del Mastroianni?"

Mentre continuano i lavori di smantellamento della Cappella dell'ospedale San Giovanni Bosco , in Barriera di Milano, l'arcidiocesi di Torino esprime preoccupazione: "Sono iniziati in sordina, interrompendo un confronto di consultazione e dialogo che includeva, insieme con le autorità sanitarie, gli assessorati alla Cultura e alla Sanità della Regione Piemonte, la sindaca di Torino e la Città Metropolitana, la Soprintendenza ai Beni artistici e l'arcidiocesi".

"Quella cappella, oltre ad essere uno spazio di preghiera, silenzio, riflessione, custodisce anche beni artistici di grande importanza: progettata dall'architetto Enrico Rossi, gli arredi liturgici sono stati realizzati dallo scultore Umberto Mastroianni - sottolinea l'arcidiocesi nella sua nota - Per tutelare sia la continuità del servizio religioso sia il patrimonio culturale era da tempo in corso un confronto tra gli uffici competenti dell'Azienda sanitaria e della diocesi: quest'ultima aveva motivato lo smantellamento con la necessità di recuperare spazi per la cura".

Si trattava di ricollocare l’altare, il grande ambone, le balaustre, il crocefisso, l’acquasantiera, la statua della Vergine Maria; ma anche recuperare gli arredi lignei, le vetrate, e, possibilmente, evitare il riuso di quello spazio, così prezioso e unico. C'era e c'è, da parte della diocesi, la disponibilità a studiare la ricollocazione degli arredi in altri spazi religiosi adeguati.