A Torino il mattone 'tira' più che nel resto del Piemonte: acquisti cresciuti del 2% nel terzo trimestre dell'anno

Il mercato immobiliare del Piemonte, nel terzo trimestre del 2021, rimane sostanzialmente stabile sia per quanto riguarda il comparto delle compravendite (+0,5%) sia per quanto concerne quello delle locazioni (+0,5%). Questo è quanto rilevato dall’Osservatorio di Immobiliare.it: chi vuole comperare casa deve mettere in conto una spesa di 1.485 euro al metro quadro. Il prezzo medio richiesto dai locatori si è attestato invece sui 7,9 euro/mq.

Acquisti in crescita a Torino

Per quanto riguarda il mercato nelle città capoluogo di provincia, sul fronte compravendite ben cinque su otto aprono l’anno a segno più, ma con oscillazioni non rilevanti. A fare meglio è la città di Torino che in tre mesi guadagna 2 punti percentuali. Segno meno, invece, per la città di Vercelli (-3,2%) e negativo anche il risultato di Cuneo (-1,2%) e Asti (-1%).,

Verbania si conferma invece quella più cara: servono di media ben 2.055 euro/mq (in aumento dello 0,9%) per comperare casa. La città più economica è invece Biella dove si spendono 708 euro/mq e la sua provincia dove si spende ancora meno (554 euro/mq), ben al di sotto della media regionale.