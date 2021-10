Beinasco regala un sorriso al centrodestra, Daniel Cannati nuovo sindaco

Beinasco svolta a destra. Dopo un appassionante testa a testa con Dino Lombardi, candidato del M5S e di alcune liste locali (oltre che di una parte di fuoriusciti dal centrosinistra), Daniel Cannati è diventato il nuovo sindaco con il 51,83% delle preferenze, regalando una gioia al centrodestra, pesantemente sconfitto a Torino.

"Una nuova stagione per Beinasco" è stato lo slogan scelto da Cannati. Candidato giovane e fresco, appena 32 anni, era in testa già dopo il primo turno, quando aveva conquistato il 39,5% delle preferenze (contro il 30 di Lombardi), e negli ultimi giorni della campagna elettorale Cannati ha avuto anche il presidente della Regione Alberto Cirio che lo ha accompagnato in città per l'ultimo tour elettorale prima del ballottaggio.

Il vero vincitore anche a Beinasco, comunque, è stato l'astensionismo. Al ballottaggio hanno votato il 47,57% degli aventi diritto, contro 55,94% del primo turno. Numeri superiori a quelli di Torino ma sempre molto bassi, che confermano la disaffezione verso la politica di gran parte dell'elettorato, che in città ha vissuto certamente non bene il commissariamento e i problemi che hanno riportato alle urne Beinasco poco più di due anni dopo rispetto alla tornata precedente.

Proprio i problemi avuti dal Pd, che ha sfiduciato la sindaca Antonella Gualchi, aprendo la strada al voto anticipato, hanno portato il centrosinistra a mancare addirittura il ballottaggio, con Emanuela Semperboni non andata oltre il 25% due settimane fa in una città che in passato aveva visto Maurizio Piazza rivincere nel 2014 conquistando il 61% dei voti.