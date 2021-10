Terminati i lavori di manutenzione: a nuovo il ponticello sulla provinciale di Alpette

Sono in corso di ultimazione i lavori disposti inizialmente in somma urgenza a fine aprile 2021 lungo la Sp. 044 di Alpette, al km 8+930 circa nel territorio del Comune di Alpette, per la ricostruzione del ponticello sito all'ingresso del paese, danneggiato a seguito del verificarsi di erosioni e scalzamenti di parti dell’arco stesso e dei contigui muri in pietra che si erano già attivati nell’ottobre 2020 per cui si era disposta l’immediata istituzione del divieto di transito ai mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t. oltre alla parzializzazione della corsia di marcia mediante il transennamento dell’area e la posa di idonea segnaletica.