Tosco, frutta e verdura a portata di click

Da più di ottant’anni, Tosco porta sulle tavole di tutti i torinesi la migliore frutta e verdura con cortesia, esperienza e competenza, ma da oggi è possibile scegliere se recarsi presso i due punti vendita in Piazza Madama e al Mercato di Santa Rita, o restare comodamente a casa e, con un semplice click, ricevere direttamentefrutta a domicilio a Torino e la migliore verdura di stagione.

La frutta presente sui banchi dei punti vendita e sull’e-commerce è sempre freschissima e proviene solo dalle migliori produzioni nazionali e internazionali, a garanzia di qualità, convenienza e bontà dei prodotti.

La scelta è molto ampia e varia a seconda delle stagioni, per offrire frutta e verdura nel momento migliore dell’anno, con eccellenti caratteristiche nutritive e di qualità superiore.

I frutti più esotici come mango, papaya, ananas e frutto della passione vengono importati dai paesi di origine nelle migliori condizioni e il più velocemente possibile, perché siano sempre freschi e mantengano inalterati il gusto succoso e la consistenza più invitante.

Le arance, i limoni, i pompelmi e le clementine o le mele, le pere, i fichi e i frutti di bosco,vengono selezionati tra le migliori produzioni nazionali e internazionali, perché siano sempre al giusto grado di maturazione, buoni, nutrienti e adatti a persone di tutte le età.

Per quanto riguarda le verdure, sui banchi di Tosco e sul nuovo sito e-commerce si possono comodamente acquistare i più gustosiortaggi di stagione, i legumi più adatti per preparare zuppe e minestre e le erbe da cuocere, ma anche zucche mantovane, violine e piemontesi, zucchine, carote, cardi, topinambur e spezie aromatiche per arricchire e rendere speciali tutte le pietanze.

Chi preferisce avere una selezione di verdure per i brodi da utilizzare durante lo svezzamento o per cucinare carni e primi squisiti e stuzzicanti, può richiedere i Box Brodo confezionati al momento con verdure di stagione fresche e appetitose.

Per i bambini in fase di svezzamento è stato creato il Box Pappa, completo di verdure sane e gustose, perfette per la preparazione delle prime pappe. Una confezione da un chilo di verdure contiene zucchine, carote, sedano, patate e cipolle,che aiuteranno i bambini a passare facilmente dalla dieta liquida a quella solida, imparando ad apprezzare i sapori più genuini che la natura può offrire.

Per un buon bollito alla piemontese o una calda minestra, ci vuole un ottimo brodo, e la scelta giusta è il Box Brodo del peso di 2,5 kg., con le migliori verdure fresche di stagione, sedano e prezzemolo.

Se invece si vuole tenere a portata di mano un po’ di insalata, lattughino o spinaci per un pasto veloce o dell’ultimo minuto, Le Nostre Dispense sono un mix ideale di verdure confezionate e lavate a cui aggiungere solo un po’ di condimento per essere pronte a tavola e rallegrare tutta la famiglia.

I sughi più invitanti e appetitosi saranno un successo garantito, se preparati con le dolci passate di pomodori datterini e Cuor di Pomodoro, per condire un semplice piatto di pasta o per un sughetto stuzzicante da aggiungere durante la cottura di un buon stufato di carne o in una zuppa di pesce.

Per i palati più raffinati ed esigenti, durante l’autunno, sui banchi di Tosco in Piazza Madama e presso il Mercato di Santa Rita si possono trovare tantissime varietà di funghi e tartufi bianchi freschissimi e profumati, adatti a diversi tipi di preparazioni tradizionali e innovative. Tra porcini, finferli, ovuli e tartufi bianchi c’è solo l’imbarazzo della scelta per un risotto aromatico, un fritto sfizioso o un antipasto crudo con scaglie di parmigiano e un filo d’olio.

A Torino, Tosco è un irrinunciabile punto di riferimento per la frutta e la verdura di qualità, e il nuovo servizio online, con consegna nella stessa giornata tra le 17.30 e le 20 per tutti gli ordini pervenuti entro le 14.30, renderà la spesa di tutti i giorni ancora più comoda, facile e a portata di click.

Acquista on line su https://www.fruttaeverduratorino.it/