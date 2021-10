Imperia, 104 candeline per Emma Trasciatti: la nonnina torinese che ha sconfitto il Covid

Festa alla clinica Sant’Anna di Imperia per i 104 anni di Emma Trasciatti, la 'nonnina' che nella prima ondata ha sconfitto il Covid-19.

C’era voluto più di un mese, per l’esattezza 52 giorni, per superare la malattia, ma alla fine grazie alle cure della dottoressa Zyra Aga, la signora Trasciatti, nata a Torino ma da qualche anno residente a Imperia, ce l’aveva fatta lasciandosi alle spalle questa brutta esperienza. Oggi sta bene e non tralascia i suoi hobbies, tra i quali la pittura che ama particolarmente.