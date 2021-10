Tutti i numeri dei controlli settimanali della Polfer sui treni e nelle stazioni del Piemonte

2 arrestati, 14 indagati, 3.976 persone controllate, di cui 667 persone con precedenti. 250 pattuglie impegnate nelle stazioni e 9 in abiti civili per attività antiborseggio. 78 i servizi di vigilanza a bordo di 171 treni. 25 servizi lungo linea e 27 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dall’11 al 17 ottobre 2021, del Compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale di polizia, con l’impiego di pattuglie nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno. Nella provincia di Torino, nelle stazioni di Torino Lingotto, Avigliana, Carmagnola, Moncalieri, Orbassano e Rivarolo Canavese, mentre nella provincia di Cuneo, a Bra, Mondovì e Fossano.

In particolare, nella stazione di Torino Porta Nuova un 52enne romeno è stato denunciato per tentato furto di una bicicletta. L’uomo, dopo aver tentato di rubare il velocipede in sosta, scardinando il lucchetto antifurto, è stato rintracciato nelle vie adiacenti alla stazione e trovato in possesso di un punteruolo in ferro con all’estremità un bullone ed una tenaglia, poi sequestrati.

A Pinerolo, gli agenti della Polfer di Torino Porta Nuova hanno denunciato due marocchini di 30 e 33 anni, irregolari sul territorio nazionale, per resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, invasione di edificio, danneggiamento e ricettazione. Gli uomini sono stati sorpresi a bivaccare nella casa cantoniera della stazione, in evidente stato di ebrezza, per cui sono stati anche sanzionati amministrativamente. Durante il sopralluogo del personale di polizia i due hanno avuto un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. I poliziotti, oltre a constatare danneggiamenti agli arredi, hanno rinvenuto quattro telefoni cellulari e due tablet, di cui gli stranieri non hanno saputo giustificare la provenienza. Entrambi sono stati posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione e allontanati dall’area ferroviaria con un provvedimento in materia di Daspo Urbano.

Gli agenti della Polfer di Bussoleno hanno denunciato un 19enne italiano per lesioni aggravate e danneggiamento. Il giovane, sprovvisto di biglietto a bordo di un treno regionale, dopo essere sceso dal convoglio nella stazione di Bruzolo, ha scagliato una pietra contro la porta all’atto della chiusura, infrangendo il vetro e ferendo il personale ferroviario. Il ragazzo è stato successivamente individuato dagli agenti intervenuti in stazione e denunciato.