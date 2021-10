Dopo la pausa forzata del 2020, torna a Carmagnola “Questo è Halloween”

Dopo la forzata pausa del 2020, il Comune di Carmagnola torna ad organizzare “Questo è Halloween”, manifestazione che ha riscosso un grande successo nelle sue precedenti edizioni creando importanti sinergie che hanno coinvolto i commercianti e che hanno animato la città con attività dedicate ai bambini e al loro immaginario fantastico. Molto attesa dagli abitanti del territorio, questa settima edizione viene organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Officina Carmagnola – ideatrice dell’evento e coordinatrice delle attività - con la scuola Essenza Danza, con la Pro Loco e con il sostegno degli sponsor BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, onoranze funebri Miotto e onoranze funebri per animali Angeli e Orme.

In relazione alla vigente emergenza sanitaria, è previsto l’obbligo della mascherina, ci saranno ingressi contingentati ed è consigliata la prenotazione per le diverse attività proposte. La partecipazione è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 che potrà essere verificata con controlli a campione.

“Questo è Halloween” 2021 ha come tema il Gatto Nero per sensibilizzare, come oramai da tradizione, su tematiche animaliste. Con il motto “Se incontri un gatto nero… adottalo!” questa edizione intende sfatare le superstizioni e le paure che sin dall’antichità pesano su questi animali, per far conoscere la loro vera e dolce anima a grandi e piccini. Il gatto nero non si presenterà quindi come un portatore di cattiva sorte ma negli eventi finirà per rivelarsi come un amorevole animale che porterà la serenità contro i malvagi.

Sul tema viene anche proposto il concorso “Un gatto nero tra le righe bianche” riservato ai bambini delle scuole primarie di Carmagnola, a cura della sezione cittadina della LAV e in collaborazione con il Corriere di Carmagnola. Un concorso letterario al quale le diverse classi potranno partecipare scrivendo un breve racconto in cui i gatti neri saranno protagonisti positivi. Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la cartolibreria Corgiatti di Rossetti, in via Valobra 106, entro il 26 ottobre. I testi più significativi verranno premiati al termine dello spettacolo finale e successivamente pubblicati sul Corriere di Carmagnola.

Il programma della manifestazione prevede la realizzazione di una serie di eventi nel pomeriggio del 31 ottobre con laboratori e merende paurose fino ad arrivare, attraverso cene mostruose, agli spettacolari eventi serali.

Per ciò che riguarda laboratori e animazioni, a partire dalle ore 16:00 la friggitoria Siamo Fritti di Largo Vittorio Veneto propone l’evento “Halloween con Mercoledì della Famiglia Addams” con postazioni foto, zucchero filato e merende, la scuola di lingue Language Connection il laboratorio “Let’s dannce on the spooky Halloween Night” per imparare l’inglese ballando e dalle ore 21:00 Angeli e Orme, onoranze funebri per animali, distribuirà gadget e allestirà una postazione foto con cartonati intitolata “Vuoi conoscere il gatto nero? Seguici…”.

Fantasiose merende paurose vengono proposte con dolci, cioccolate, gelati, panini, hot dog e bibite dai locali Artigusto di via Donizetti, Pasticceria Molineris di piazza Sant’Agostino, Siamo Fritti di via Valobra, Ristorante Caffetteria San Filippo di piazza Manzoni, Taverna Monviso di largo Vittorio Veneto, Pasticceria Di Claudio di via Giolitti e Dai Campi alla Tavola di via Chieri.

Cene mostruose sono in programma a partire dalle ore 19 con menù speciali al ristorante Osto Bruma di via Delle Cherche, alla Pizzeria Le Palme di piazza Antichi Bastioni e alla Taverna Monviso di Largo Vittorio Veneto.

Il punto di ritrovo per gli eventi serali sarà alle ore 21.00 in largo Vittorio Veneto, dove sarà attivo un photo point in cui scattare le proprie istantanee e ricevere gadget a tema omaggiati da Angeli e Orme e dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

Alle ore 21.30 Carmagnola di trasformerà in una tenebrosa città con il “Viaggio Misterioso” che porterà i partecipanti tra le vie e le piazze del centro storico, al seguito di un carretto stregato e con l’accompagnamento di personaggi e creature fantastiche e spaventose.

Piazza Sant’Agostino sarà cornice dello spettacolo recitato e danzato a cura di Essenza Danza, che meraviglierà il pubblico in un susseguirsi di incantevoli e magici quadri realizzati con la regia di Elena Piazza e le voci narranti di Cristiana Cassinelli e Ermanno Mareliati.

La serata continuerà ancora nel cortile del Palazzo Comunale con uno spettacolo di giochi di fuoco a cura dell’artista Debra La Catenara.

Al termine dello show si svolgerà la premiazione del concorso “Un gatto nero tra le righe bianche” con le classi delle scuole primarie che hanno scritto giudicati maggiormente significativi.

ASPETTANDO HALLOWEEN

Sabato 30 ottobre ci si preparerà alla grande festa della domenica con “Aspettando Halloween”

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 il negozio Piumatti Tuttocasa (via Avv. Ferrero 80) proporrà truccabimbi con the freddo e biscotti in omaggio.

Alla Biblioteca Civica Rayneri-Berti di via Valobra 102 si svolgerà l’evento “Biblioteca da brivido” con letture animate per gruppi di 10 bambini alle ore 16, 16:30, 17 e 17:30, alle quali è possibile prenotarsi scrivendo a biblioteca@comune.carmagnola.to.it