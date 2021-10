Iniziato il conto alla rovescia per “Hallobeer", il piccolo Oktoberfest di Alpignano

Proseguendo nel solco delle iniziative organizzate ad Alpignano e con l’intento di coinvolgere una fascia di popolazione più giovane e dinamica, proponiamo come Pro Loco di Alpignano un evento in piazza Unità d’Italia denominata “Hallobeer - Festa Bavarese 2021”. La data è quella del 28/31 ottobre per celebrare non solo il buon bere e il buon mangiare, ma anche la tradizione tipicamente nordica della festa di Halloween.



La manifestazione si prefigge di creare una atmosfera da piccolo Oktoberfest, manifestazione che si svolge a Monaco di Baviera e da sempre conosciuta da tutti. Si potranno trascorrere ore serene con degustazioni di piatti tipici della cultura bavarese sedendosi sotto un patio adornato con gadget in stile Oktoberfest. L’offerta culinaria spazia dal classico wurstel e crauti, allo stinco alla brace servito con patate al forno, pollo, taglieri di speck e formaggi tipici. Un posto particolare sarà dedicato ai dolci e alle bevande calde con uno stand curato dalla Pro Loco. Non mancheranno i famosi brezel al malto e il tutto sarà accompagnato dalla birra Paulaner, la più famosa e buona della cultura bavarese, servita da dolci ragazze in costume tipico di Monaco, integrato dal tipico cappella da strega di Halloween.



Gli stand apriranno giovedì, venerdì e sabato alle ore 12.00, mentre la domenica saranno operativi tutto il giorno. Tutte le sere alle ore 20.30 intrattenimenti musicali di cover band. Sabato pomeriggio ci saranno esibizioni di gruppi folkloristici e musicali locali mentre la domenica l’atmosfera sarà quella tipica di Halloween con spazio ad attività anche per i bambini e i ragazzi. E’ previsto il concorso per il miglior vestito di Halloween eletto dopo una sfilata sul palco di tutti coloro che vorranno partecipare. Concorso sarà indetto anche per l’intaglio della zucca, tipico ad Halloween e coinvolgente per tutti.



Nell’evento si alternano si alternano momenti di gioco e momenti di musica e gastronomia, con l’obiettivo di divertire grandi e piccini. Da non perdere lo stand della Pro Loco ricco di dolci e caramelle, cioccolata calda e strudel tirolese.



Il centro delle manifestazioni sarà piazza Unità d’Italia dove nei giorni dal 28 al 31 ottobre verrà allestita un’area tutta dedicata alla gastronomia bavarese con specialità r dolci e salate, birra Paulaner e soprattutto spettacoli di alto livello per accompagnare la parte enogastronomica con appuntamenti culturali coinvolgenti il pubblico.