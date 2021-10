Ottobre in Rosa, a Grugliasco la prevenzione contro il tumore al seno cammina al Parco Porporati

In occasione dell’ottobre rosa, mese della prevenzione contro il tumore al seno, la Città di Grugliasco, la delegazione Lilt di Grugliasco, Collegno e Rivoli, l’Asl To3, la Croce Rossa italiana di Grugliasco, le associazioni “Iride” e “Se non Ora Quando – Grugliasco” e il Corpo Musicale di Grugliasco, hanno organizzato, dalle 15 alle 16, la camminata in rosa che prevede la partenza dal parco Porporati e un momento in ricordo di Marco Bonato e Claudio Vigna, istruttori di Fit Walking e aderenti al Comitato Se Non Ora Quando? - Grugliasco.