No Tav e mamma, la "dissidente" M5S Albano lascia l'ufficio: "Torino-Lione inutile" (FOTO)

Albano terza con 233 preferenze

Ricandidatasi in Consiglio Comunale con Valentina Sganga sostenuta dalla coalizione M5S - Europa Verde, è arrivata terza e prima degli esclusi con 233 preferenze. Davanti a lei Andrea Russi e Dorotea Castiglione , che entreranno in Sala Rossa insieme alla capogruppo uscente.

"N on potremo portare più avanti con la stessa forza le nostre battaglie"

"Campagna elettorale iniziata tardi"

"Non mi aspettavo - replica Albano - nulla di diverso da lui e Damilano: è un passo indietro per la città, perché l'Osservatorio serve solo ad ottenere compensazioni per un'opera inutile. La lotta non si ferma e continueremo a portarla avanti, sia dentro, che fuori". E sull'esito elettorale Albano ha l'amaro in bocca per una "campagna elettorale iniziata tardi".