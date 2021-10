Ruba scatolette di tonno in un supermercato: arrestato un 34enne romeno

Rapina in un supermercato di corso Mortara. Un romeno di 34 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Donato, dopo essere stato bloccato dalla vigilanza interna.

L’uomo si era innanzitutto cibato di un tramezzino, per poi occultarne l’incarto. Successivamente si era diretto in un’altra corsia per prelevare 18 confezioni di tonno in scatola, dal valore di 250 euro, sistemandole con accuratezza nel carrello. Una volta raggiunta la cassa centrale si è diretto in fretta verso l’uscita, per poi tentare la fuga.

A fermarlo ci ha pensato la vigilanza interna, per poi cimentarsi nella consueta perquisizione, in cui oltre ai prodotti alimentari sono state rinvenute anche delle infiorescenze di marijuana. L'uomo ha ricevuto così una sanzione amministrativa.