Sorpresi mentre rubano pezzi d’auto: arrestati per furto aggravato in concorso

La polizia arresta tre individui per furto aggravato in concorso

Una pattuglia della polizia ha sorpreso tre individui, mentre nascondevano un catalizzatore all’interno di un furgone. I malviventi erano già stati colti in flagranza mentre armeggiavano attorno a una Fiat 600 muniti di crick e di un flessibile.

Si tratta di una donna di 49 e un uomo di 28 anni, di origini rom ed entrambi conosciuti alla polizia, e di un ragazzo italiano di 20 anni. All’interno del mezzo è stata ritrovata, oltre al flessibile utilizzato per commettere il reato, una smerigliatrice ottenuta furtivamente. I tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.