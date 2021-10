Demiurgos XXX edizione: alla villa Tesoriera appuntamento con lo spettacolo "La serva padrona"

Primo appuntamento per Demiurgos XXX edizione, concerti in Villa Tesoriera IX Edizione.

Il Festival realizzato da Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO con il sostegno di Fondazione CRT e Consiglio Regionale del Piemonte, e con la collaborazione di Biblioteche Civiche Torinesi. Patrocinio della Città di Torino, sotto la direzione Artistica, M. Luigi Di Cesare torna con un programma di appuntamenti che arriveranno fino a maggio 2022.

Ingresso gratuito a tutti i concerti con prenotazione obbligatoria al numero Tel. 011 01138374

Primo spettacolo, martedì 26 Ottobre 2021 alle ore 17 alla Biblioteca Civica Musicale "Andrea della Corte" – Villa Tesoriera, "La Serva Padrona", di G. B. PERGOLESI. Personaggi: Serpina, la serva interpretata da Dominika ZAMARA soprano, Uberto, il padrone, interpretato da Giuseppe GERARDI basso, Vespone, altro servo muto interpretato da Luigi DI CESARE, mimo e voce recitante. Andrea MUSSO al pianoforte. Davide GRASSI per i costumi.

Uberto ricco attempato, flemmatico e brontolone signore ha al suo servizio la giovane e furba Serpina che, con il suo carattere prepotente, approfitta della bontà del suo padrone. Uberto, per darle una lezione, le dice di voler prendere moglie, allora Serpina gli chiede di sposarla, ma lui, anche se è molto interessato, rifiuta. Per farlo ingelosire Serpina gli dice di aver trovato marito, un certo Capitan Tempesta, che in realtà è il servo Vespone, che ha il ruolo di mimo. Egli, travestito da soldato, chiede a Uberto una dote di 4000 scu­di. Per non pagarli Uberto si sposa Serpina, la quale da serva diventa padrona.