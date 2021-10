Alle OGR, la performance di Jacopo Miliani omaggia il tennsi e le Nitto ATP Finals

Torino si prepara per le Nitto ATP Finals e lo fa anche con l'arte performativa.

Mercoledì 3 novembre alle ore 21, OGR Torino presenta negli spazi del Duomo la performance Throwing Balls at Night di Jacopo Miliani ispirata al poème-dansé Jeux di Claude Debussy, Sergej Diaghilev e Vaslav Nijinsky.



Un evento gratuito e a ingresso libero – fino a raggiungimento della capienza massima – organizzato per celebrare Torino capitale mondiale del tennis, in occasione delle attese "Nitto ATP Finals", il più importante torneo indoor maschile che, dal 14 al 21 novembre, porterà in città gli otto migliori tennisti e le otto migliori coppie di doppio per contendersi il prestigioso titolo.



Throwing Balls at Night intreccia cultura sportiva ed espressione artistica, descrivendo l’incontro fortuito in un parco di notte di tre giocatori di tennis che, non potendo riprendere il gioco, si intrattengono in un corteggiamento reciproco, lasciando spazio a momenti di ambiguo erotismo.



Jacopo Miliani fonde nella sua opera l’assoluta modernità delle tecniche coreutiche e delle concezioni rivoluzionarie di Nijinsky con il Vogueing degli anni Ottanta newyorkesi. Così, dopo qualche minuto di ascolto di Debussy, i danzatori/performer iniziano a muoversi al ritmo di MikeQ – leggenda del ballroom sound – scaldando il lungo catwalk allestito per la serata con movimenti, gesti, pose.

Biglietti

Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima



Info: www.ogrtorino.it