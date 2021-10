Giunta Lo Russo, Tresso in bilico: in calo Lagioia alla cultura

Nonostante sia il consigliere più votato, Francesco Tresso rischia di rimanere fuori dalla giunta Lo Russo. Proseguono le trattative all'interno del centrosinistra, portate avanti da Daniele Valle, per formare la squadra che Stefano Lo Russo dovrebbe presentare da lunedì. E la presenza dell'esponente di Torino Domani nel futuro esecutivo, nonostante il record di preferenze che dovrebbe garantirgli in automatico la presenza, sembra in forse.

Una parte del Pd contro Tresso

Una parte del Pd, che osteggia Tresso fin da quando si era candidato alle Primarie contro l'attuale sindaco, non lo vorrebbe in giunta. Questo nonostante il record di preferenze alle urne. Per la sua presenza, in qualità di assessore all'ambiente e transizione ecologica, spingerebbe la parte più a sinistra della coalizione.

Tramonta l'ipotesi di Lagioia alla cultura

Sembra tramontare invece l'ipotesi di Nicola Lagioia come assessore alla cultura. Il direttore del Salone del Libro sarebbe considerato molto forte da un punto di vista d'immagine, ma poco politico e tecnico. Sembra quindi riprendere quota la possibilità di un assessore alla cultura interno: in pole per l'incarico potrebbe esserci Carola Messina, così come Chiara Foglietta. La consigliera più votata di Torino è tra le più quotate anche come vicesindaco con delega all'innovazione e al Pnnr: scende nel borsino, come braccio destro di Lo Russo, la professoressa di UniTo Anna Maria Poggi. Tra le più votate anche Gianna Pentenero, che può aspirare ad essere assessore all'istruzione. Sicuro poi di un posto in giunta il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, che potrebbe avere l'assessorato ai Trasporti e viabilità.