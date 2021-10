Strade chiuse per lavori e interventi di manutenzione in provincia di Torino

Manutenzione delle gallerie Craviale e Turina sulla Sp. 23 “del Colle del Sestriere”, dal 25 al 29 ottobre

Per la manutenzione degli impianti tecnologici delle gallerie “Craviale e Turina” sulla Sp 23 “del Colle del Sestriere”, variante all’abitato di Porte è prevista la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti dal Km. 0+000 al Km 3+830, durante l’orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 19,00 tra il giorno 25/10/2021 ed il giorno 29/10/2021.

Sostituzione delle porte antincendio del tunnel sulla Sp. 590 della “Val Cerrina” il 28 e 29 ottobre

Per consentire la sostituzione delle porte antincendio sulla Sp. 590 della “Val Cerrina” è prevista la chiusura al transito per tutti gli utenti, dal km 3+380 al km 4+280, nei giorni 27 e 298 ottobre tra le ore 8,30 e le ore 17,00 con deviazione del transito su percorso alternativo adiacente e parallelo (ex S.S.590 tratta comunale)

Sp. 198 dir 1 “di Villardora” dal 25 al 29 ottobre

Per lavori di pulizia della bealera dei Prati di Caselette lungo la Sp. 198 dir 1 “di Villardora” dal km 0+300 al km. 2+230, nel Comune di Caselette è prevista la chiusura per tutti i veicoli e deviazione del traffico dal 25 al 29 ottobre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00.