Agliè e Fenestrelle entrano a far parte dei Comuni Fioriti di Asproflor

L’Associazione Asproflor ha consegnato oggi i premi legati al circuito italiano dei Comuni Fioriti, nel corso del proprio meeting nazionale in corso all’interno dell’Eima 2021 a Bologna Fiere.

La Commissione Asproflor, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico italiano, ha quindi conferito a 54 Comuni - di cui 5 per la prima volta, tra i quali Agliè e Fenestrelle in provincia di Torino - il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2021. I premiati, in ordine alfabetico, sono: Alba (CN), Agliè (TO), Arvier (AO), Avigliana (TO), Ayas (AO), Bellegra (RM), Bussolengo (VR), Cabella Ligure (AL), Cellamonte (AL), Cernobbio (CO), Cervia (RA), Collinas (SU), Etroubles (AO), Faedo (TN), Fai della Paganella (TN), Fenestrelle (TO), Fivizzano (MS), Gangi (PA), Gattinara (VC), Geraci Siculo (PA), Grado (GO), Ingria (TO), Introd (AO), Lamporo (VC), La Thuile (AO), Lignano Sabbiadoro (UD), Limone sul Garda (BS), Molveno (TN), Monfalcone (GO), Morano sul Po (AL), Nughedu Santa Vittoria (OR), Orsara di Puglia (FG), Pinasca (TO), Piobesi Torinese (TO), Pomaretto (TO), Ponzano Monferrato (AL), Prè Saint Didier (AO), Ronco Canavese (TO), Santo Stefano di Camastra (ME), Sinagra (ME), Soverzene (BL), Sorradile (OR), Spello (PG), Tavagnasco (TO), Terme Vigliatore (ME), Treville (AL), Trieste (TS), Tropea (VV), Tusa (ME), Unione di Bellano e Vendrogno (LC), Varallo (VC), Vigliano Biellese (BI), Villareggia (TO) e Usseaux (TO).

"Il Marchio certifica la qualità della vita, il rispetto della natura e la promozione di un’educazione “verde” nell’interesse della salute e del benessere di tutti i cittadini -dichiara Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor Comuni Fioriti - È una certificazione assegnata alle Amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiano, arricchendo la fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano, risparmio e riutilizzo delle risorse, stimolando la popolazione a sviluppare e incrementare le fioriture dei giardini, delle case e degli esercizi commerciali".

Durante i lavori sono stati anche annunciati i Comuni italiani partecipanti al concorso mondiale “Communities in Bloom”: all’edizione 2022 prenderanno parte Ingria e Alba, quest’ultima già vincitrice internazionale dell’edizione virtuale 2021, mentre i candidati per l’edizione 2023 saranno i Comuni di Sorradile (OR) e Trieste.

Questi, invece, i premi per le scuole: al primo posto la Primaria “Michelangelo Buonarroti” di Montaletto, Cervia (RA); secondo posto per la scuola dell’Infanzia “Balbina Ferro” e la Primaria “Domenico Savio” di Villareggia (TO); terzo posto per la scuola dell’Infanzia Sinagra-Gorghi di Sinagra (ME) e quarto posto per la scuola media “Sandro Pertini” di Alba (CN). Agli istituti scolastici sono stati consegnati, rispettivamente, assegni dal valore di 2.000, 1.500, 1.000 e 800 euro.