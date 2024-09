Risse, spaccio e violenza in Aurora: “Perché non abolire la scalinata del Ponte Carpanini?”

Perché non abolire la scalinata del Ponte Carpanini ? A chiederlo, attraverso una mozione, la consigliera in Circoscrizione 7 della Lega Daniela Rodia con Daniele Moiso .

I motivi sono da riferirsi agli episodi di risse, aggressioni e danneggiamenti che spesso accadono in zona, che, secondo i firmatari del documento, “negli ultimi anni sono all’ordine del giorno della cronaca cittadina, soprattutto nel tratto di strada Lungo Dora Napoli e Corso Giulio Cesare. Qui, nonostante le politiche messe in campo in questi anni, sembra chiaro che la situazione non trova miglioramenti.”

Zona in mano a bande di spacciatori