Nel Torinese breve tregua dalla pioggia, poi domenica torna il maltempo

Passato il primo evento di stampo autunnale nella giornata di ieri, con qualche danno nelle valli del chisone e di Susa, ci attendono un paio di giorni di relativa calma meteorologica. Ma domenica una nuova perturbazione potrebbe investire le nostre regioni con piogge e temporali.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 6 e domani sabato 7 settembre.

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso soprattutto sulle aree occidentali, mentre su quelle orientali il sole potrà avere uno spazio maggiore. Qualche rovescio sulle zone alpine non è da escludere soprattutto nelle ore pomeridiane.

Temperature in media con il periodo dopo più di un mese. Valori massimi compresi tra 25 e 26 °C con tendenza a risalire domani. Minime intorno 18 °C.

Venti generalmente deboli variabili e a regime di brezza.

Domenica 8 settembre.

La giornata inizierà già con nuvolosità estesa un po' ovunque. Una perturbazione più intensa e compatta si avvicinerà all'Italia da sudovest dalla tarda mattinata, portando maltempo sulle nostre regioni, con piogge, rovesci e temporali che al momento sembrano interessare più le fasce orientali di Piemonte e Liguria. Miglioramento a partire dalla serata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo e non oltre i 23/24 °C. Venti che saranno ancora deboli variabili, escluse forti raffiche durante i temporali.

Da lunedì 9 settembre.

Si prospetta un inizio settimana di stampo più stabile e con temperature in temporaneo aumento.

