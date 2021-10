La nuova vita del “Rossini”, nel segno della continuità

Ci sono luoghi in città che per un’innumerevole serie di circostanze - spesso casuali - diventano sacri, quasi mitologici, segnano intere generazioni. Il Caffè Rossini, all’angolo tra corso Regina Margherita e la via dedicata al compositore pesarese, è uno di quelli.

Da queste parti il tempo sembra essersi fermato al 1993, quando i fratelli Franco e Marco Gatto inaugurarono il Caffè in un angolo di marciapiede che traccia una sorta di confine, anticipando quello naturale della Dora: da una parte il centro città, dall’altra la periferia. Trent’anni dopo la situazione è radicalmente cambiata e oggi Borgo Rossini è un quartiere di tendenza, affollato da universitari e da decine di locali che nel weekend rigurgitano clienti.

La rivoluzione, però, non pare aver toccato il Rossini, che al di là del fiume, scrutando da sotto le tende color granata, sembra osservare il tempo che scorre via portandosi dietro le mode passeggere. Neppure il recente passaggio di consegne tra i Gatto e i nuovi proprietari ha scalfito l’essenza del Caffè, che resta difficile da collocare. Chi dice “a metà tra un bar italiano e un pub inglese” ma la sensazione è che ci sia dell’altro, qualcosa di indefinito che probabilmente sta alla base del successo di questo avamposto urbano.