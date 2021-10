Nichelino vara contributo a sostegno della spese per la casa per le famiglie messe in ginocchio dal Covid

La fase più difficile della pandemia sembra ormai alle spalle, ma la crisi economica innescata da quella sanitaria continua a far sentire i suoi effetti negativi. Ed allora il Comune di Nichelino, in accordo con il Consorzio CISA12, con una iniziativa condivisa anche con le municipalità di Candiolo, None e Vinovo, ha deciso di venire incontro alle famiglie messe in ginocchio dal Covid.

C'è tempo fino al 5 novembre

L'Amministrazione ha indetto avviso pubblico per l’erogazione di un contributo (una tantum) a sostegno delle spese per l’abitazione 2021, rivolto ai nuclei in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza coronavirus e in stato di bisogno. La domanda e la documentazione potranno essere scaricate direttamente dal sito del CISA 12: www.cisa12.it

Dove presentare la richiesta

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, possono essere presentate entro il 5/11/2021 ore 12 con le seguenti modalità: a mano c/o le sedi distrettuali del C.I.S.A 12 previo appuntamento; spedite tramite mail a info@cisa12.it con Oggetto: “Bando Utenze 2021”

Per informazioni rivolgersi alle Sedi territoriali del C.I.S.A 12 ai seguenti recapiti: Nichelino – Piazza Camandona 29 – tel. 011/6279217 oppure 011/6801141

Nichelino – Via Turati 12- tel. 011/621089

None - P.zza Cavour 9 – tel. 011/9863409 oppure 011/9863409

Candiolo – Via Foscolo 2 – tel. 011/9621332

Vinovo - P.zza II Giugno 15 – tel. 011/9624547 oppure 011/962454