Le attività di A.S.V.A.D. tornano in presenza, riprendono gli appuntamenti dell'Alzheimer Caffè

L’esperienza degli Alzheimer Caffè Torino è nata per combattere l’isolamento sociale, attraverso i contatti e gli scambi interpersonali e nel contempo stimolare abilità e funzioni che con la pandemia hanno rischiato di andare perdute. Un pomeriggio in compagnia e serenità è in realtà un intervento fatto con una progettazione e professionalità, con momenti di riflessione per migliorare ogni attività pensata in funzione a obiettivi precisi rivolti alle famiglie dei malati di Alzheimer.