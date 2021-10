Meteo, torna l'alta pressione su Torino e provincia. Ma attenzione alla nebbia al mattino

Alta pressione in spolvero per tutta la settimana a Torino e provincia, con inversioni termiche che agevoleranno nebbie e foschie mattutine e aria di marca orientale a provocare sul settore di pianura, annuvolamenti irregolari. Un timido guasto del tempo si intravede come possibilità nel prossimo weekend. Al mare più soleggiato e ventoso tutta la settimana, con in generale termometro sopra la media stagionale.