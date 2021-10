Nutrizione e dieta mediterranea per stare meglio: Torino tiene la sua lezione all'Expo di Dubai

Una dieta legata alla tradizione, ma in grado di essere sana e sostenibile. E soprattutto di essere strumento efficace contro le malattie croniche non trasmissibili. È questa la lezione che Torino ha impartito nei giorni scorsi a una platea internazionale di esperti in occasione dell'Expo di Dubai.





Sul palco, a parlare di nutrizione e Dieta Mediterranea alla Conferenza sulla Decade ONU di Azione sulla Nutrizione2016-2025, è stato Andrea Pezzana, direttore della SC Nutrizione Clinica dell'ASL Città di Torino. È stata l'occasione per presentare il progetto di Ricerca Azione Centrale CCM (Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute, Referente Scientifico dottoressa Denice Giacomini), che ha portato alla stesura di un "dossier scientifico sulla Dieta Mediterranea", modello di dieta tradizionale sana e sostenibile e strumento efficace di prevenzione delle malattie

croniche non trasmissibili.