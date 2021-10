Embraco, venerdì la protesta dei lavoratori sotto la prefettura

I sindacati vogliono tenere alta l'attenzione sulla crisi della ex Embraco. Per questo, Fim, Fiom, Uilm e Uglm Torino hanno deciso che venerdì 29, alle ore 10, i lavoratori manifesteranno sotto la prefettura in piazza Castello.



L'obiettivo dell'iniziativa è richiedere un incontro urgente al Mise per trovare una soluzione alla vertenza e per rivendicare che il fondo ‘Escrow’ (la dote finanziaria di 9 milioni di euro lasciata da Whirlpool per la reindustrializzazione) non sia disperso e venga destinato ai lavoratori.

Le organizzazioni sindacali ricordano che, in mancanza di una soluzione concreta, tra tre mesi gli ammortizzatori sociali andranno a esaurimento e i 400 lavoratori saranno licenziati.