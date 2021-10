La movida di Torino: quali luoghi frequentare (per tutte le tasche)

Torino è la città della geometria, delle forme specifiche, della linearità. Non a caso, è una città tra le più pianeggianti d’Italia ed è perfetta per le biciclette. Ciò, però, non vuol dire che non si conceda qualche trasgressione o, comunque, non ci sia spazio per divertirsi.

Anzi. I luoghi della movida torinese ne sono diversi. Andiamo a vedere quali sono. Prima di comincia un piccolo aspetto molto importante: se ti piace camminare, sono tutte zone raggiungibili a piedi.

Il centro storico

Come in tutte le grandi metropoli italiane, anche a Torino il centro storico è sede di movida giovanile. Qui, però, rispetto ad altre città, c’è una sostanziale differenza: ci sono locali e ristoranti gourmet, non ci sono prezzi popolari ma bar e pizzerie sono di un livello medio alto.

Ciò significa che il costo sale ma ti ritroverai in un’atmosfera sicura e, paradossalmente, senza, relativamente, troppo caos per essere un centro storico.

Conosciuto anche come il quadrilatero poiché forma una figura di 4 lati che parte da piazzetta della consolata e arriva a largo IV Maggio.

Le classiche piazze del centro cittadino

Se ti piace conoscere persone per strada, se non fa molto freddo, le piazze del centro sono perfette per te. Qui, al calar della sera, puoi trovare di tutto: dai giovani che vogliono bere qualche drink in più alle persone di mezza età che vogliono godersi la loro città.

Non di rado, è possibile anche trovare persone accompagnate da escort Torino per avere un po’ di compagnia in più. Magari, in un gruppo dove tutti sono accoppiati, può essere fondamentale avere una compagnia.

Qui puoi trovare locali da tutte le tasche e per tutti gli stili. Oltre, ovviamente, a stare all’aria aperta. Il che non fa mai male.

Vicino al Po

Se a Torino il mare non c’è, bisogna adattarsi. Però poco male: perché c’è il Po che fa la sua bella figura. Dona al posto un pizzico di romanticismo e di atmosfera diversa rispetto al caos del centro città.

Non è certamente un caso che qui sorgono diversi locali con terrazze ad hoc che ti fanno sembrare di essere in un altro luogo. Considerando che Torino è abitata da tanti meridionali, un posto del genere non può e non deve essere sottovalutato.

I drink costano un po’ in più rispetto alla media, però il posto merita tutto.

Il Castello Valentino e il suo parco

Questa zona di Torino è chiamata in almeno tre modi. Infatti, spesso si dice “andiamo al Castello Valentino”, oppure a San Salvario o, se si intende lo slargo esatto dove pullulano i giovani, si dice Largo Saluzzo.

Abbiamo tenuto a specificare i giovani, perché la gran parte delle persone che si divertono qui sono under 30 o, comunque, al massimo under 35. Il motivo? Semplice. Se non è il luogo più economico di Torino, a livello di divertimento, poco ci manca.

Qui è facile trovare drink a pochi euro oppure cenare con poche decine di euro. E, ovviamente, i prezzi così ridotti attirano tanti giovani che studiano ma non lavorano.