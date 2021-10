Mocchie, cacciatore infortunato messo in salvo con l'elisoccorso

Un cacciatore infortunato è stato messo in salvo grazie a un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso questo pomeriggio nel comune di Condove.

Nei boschi della frazione Mocchie, l'uomo ha riportato una ferita da arma da fuoco all'addome. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso e una squadra a terra del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l'infortunato, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato in una zona idonea per il recupero a bordo dell'eliambulanza tramite verricello. L'uomo è stato ricoverato in ospedale con un codice rosso. Ha partecipato alle operazioni anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.