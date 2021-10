A fine 2021 dieci settori su 15 oltre la crisi Covid: ecco quanto c'è di "piemontese" in questa rincorsa alla crescita

In particolare, mostrano crescite importanti l' Elettrotecnica (+3% nel 2021, sul pre-Covid), che sta beneficiando della vivacità del ciclo degli investimenti, soprattutto in chiave green, e il settore di Alimentare e bevande (+2,3%). Due comparti molto torinesi e piemontesi, cui si aggiungono però le difficoltà di Meccanica (-1.5%) e Autoveicoli e moto (-1.8%), che più di altri stanno attraversando la fase sfidante di trasformazione in chiave green e digitale. In fondo alla classifica il Sistema Moda, come confermato anche di recente dal Monitor dei distretti piemontesi, dove il gap sui livelli pre-Covid resterà ampio a fine 2021 (-8.9%). Il settore paga un lungo strascico di lockdown e smart working: le restrizioni alla socialità e alla mobilità connesse alla pandemia, in Italia e sui mercati esteri, soprattutto in termini di cambiamento delle abitudini lavorative.

perdite accusate ad inizio pandemia. La fase di ripresa proseguirà nei prossimi mesi, consentendo al fatturato di portarsi, a fine anno, su livelli superiori al 2019, sia a prezzi costanti (+0.8%) sia soprattutto a prezzi correnti (+9.3%). La performance 2021 sarà sostenuta in prevalenza dal mercato interno, in particolare dagli investimenti in costruzioni e in macchinari, con effetti a cascata sui settori attivi lungo le filiere. Positivo, nonostante un contesto internazionale complesso, anche il contributo alla crescita offerto dal canale estero, grazie ai segnali di rafforzamento della competitività del Made in Italy.

Ma se da un lato ci sono cambiamenti che la pandemia ha impresso sulla vita di tutti i giorni e dunque sulla nostra economia, sorprende invece che un aspetto abbia continuato a manifestarsi come prima del Covid, senza mettere in pratica alcuna lezione: né la crisi dei prezzi, né la difficoltà nell'approvvigionamento, come nel caso dei microchip e componenti intermedie. L’analisi dei flussi di beni semilavorati in ingresso in Europa non fa infatti emergere chiari segnali di modifica alla struttura delle catene di approvvigionamento. Nella maggioranza dei settori, la struttura geografica delle importazioni è rimasta pressoché inalterata rispetto al pre-Covid, con una generale prevalenza degli intermedi europei e un’import penetration dall’Asia che resta rilevante per Prodotti in Metallo, Meccanica,