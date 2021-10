Astrid Sento nuova Vice responsabile organizzativo Regionale della Lega

Novità per il direttivo regionale della Lega piemontese: la nomina è stata decisa dal Segretario regionale della Lega del Piemonte, l'On. Riccardo Molinari che è anche Capogruppo alla Camera del partito. Astrid Sento andrà quindi a supportare il Responsabile organizzativo, il Senatore Enrico Montani, storico militante della Lega, in un ruolo che prevede un’attività assidua di coordinamento politico sui vari territori.

Qui di seguito le dichiarazioni di Astrid Sento, che nella vita oltre ad essere iscritta alla Sezione Lega di Castellamonte da circa 23 anni, è titolare di un’agenzia di assicurazioni a Montalto Dora: "1999 è l'anno in cui sono diventata militante della Lega, da allora ho servito il partito ricoprendo diversi ruoli, l'ultimo in qualità di responsabile organizzativo del Canavese, dove avevo sostituito l'On. Alessandro Giglio Vigna che nel 2018 entrava in Parlamento. Alcune settimane fa ho ricevuto la comunicazione che entravo nell'organizzativo Regionale del Piemonte in qualità di Vice responsabile. Grazie alla Lega e soprattutto al nostro segretario del Piemonte On. Riccardo Molinari per la fiducia che mi ha accordato: come tanti anni fa è stato un onore diventare militante, con lo stesso spirito ed entusiasmo inizio questo nuovo incarico, sempre a disposizione della Lega e del territorio. Ne approfitto per fare gli auguri di buon lavoro a Marcello Cuniberti, segretario della Sezione Lega di Chivasso che ricopre ora il ruolo di responsabile provinciale canavesano che ho condotto per circa tre anni".