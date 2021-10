Cal, sì alla variazione di bilancio

Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal), presieduto da Davide Crovella, all’unanimità ha dato oggi parere favorevole al disegno di legge numero 163 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023”.

All’inizio di seduta è intervenuto l’assessore Andrea Tronzano che ha sottolineato “l’importanza per le Province del ripristino di 2,8 milioni di euro delle funzioni conferite, nonché degli stanziamenti rispettivamente per la polizia provinciale di 580mila euro e dei servizi ambientali di 500 mila.

Ammontano a 1 milione di euro le risorse a favore della legge regionale 38 “Emergenze idrogeologiche” per la pulizia degli alvei. Nuovamente ripristinati 10 milioni di euro per il Trasporto Pubblico Locale.

Per il Palazzo del ghiaccio di Torre Pellice (To) vengono stanziati 30mila euro annuali in aggiunta ai 270 mila già previsti. Infine, previsti 6 milioni di euro di rientro per il debito con Aipo e 488 mila euro per la zona del Verbano Cusio Ossola.

Tra gli altri, da segnalare lo stanziamento straordinario al fine di sostenere l'assegnazione alla Città di Torino dell'organizzazione dell'evento musicale internazionale "Eurovision Song Contest 2022 e gli interventi a favore del recupero di Villa Melano a Rivoli (To).

Inoltre è stata rilevata la necessità di prevedere un apposito stanziamento per garantire la formazione professionale delle duecento unità di agenti di polizia locale assunti nell’ultimo anno dai Comuni piemontesi.