Dal 4 al 7 novembre a Torino un po' di Giappone, al Mercato Centrale 3 giorni dedicati al Washoku

Al Valentino 30 ciliegi dal Giappone

Torino e Nagoya, riconosciute a livello internazionale come Città Creative UNESCO per il Design, hanno poi sviluppato il settore aerospaziale e quello enogastronomico. Nel 2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il capoluogo della prefettura giapponese di Aichi, ha donato alla città 30 ciliegi che possono essere ammirati nel pieno della loro fioritura al Parco del Valentino.

Il 4 novembre seminario sui rapporti economici Italia e Giappone

A causa del Covid, è stata annullata la visita istituzionale del sindaco di Nagoya e della sua delegazione, prevista dal 4 al 7 novembre. In quei giorni sono previsti una serie di eventi in modalità remota. Il 4 novembre è previsto un seminario tecnico-istituzionale con la Camera di Commercio sui rapporti economici tra Italia e Giappone. Il giorno successivo in Sala Colonne è prevista la cerimonia ufficiale per l'anniversario del gemellaggio, con lo scambio di uniformi tra le squadre di calcio delle rispettive città: Nagoya Grampus, Juventus Fc rappresentata da Gianluca Pessotto e Torino Fc da Alberto Barile. Prevista poi a Palazzo Civico una mostra di disegni dei ragazzi di Nagoya.