A scuola di cinema muto da Charlie Chaplin: il progetto nelle classi di Villarbasse

Avvicinarsi a Charlie Chaplin per comprendere la magia del grande schermo. Ottantaquattro bambini della scuola d'infanzia “Andersen” e della primaria “Principi di Piemonte” di Villarbasse stanno partecipando a “Con occhi diversi” , proposto da Distretto Cinema all'interno del progetto CIPS-Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si tratta di bambini del terzo anno della materna e di due classi seconde e due classi terze dell'elementare, tutte facenti capo all'Istituto Gozzano di Rivoli: hanno avuto modo, tramite spezzoni e storie, di conoscere Charlie Chaplin e il cinema delle origini.

«L'obiettivo di questo ciclo di lezioni va ben oltre la semplice visione di spezzoni di pellicole: è un vero e proprio viaggio di riscoperta e conoscenza approfondita delle radici del cinema. Vogliamo far riscoprire, soprattutto alle nuove generazioni, e allo stesso tempo far conoscere, il valore del cinema muto. Attraverso questa esplorazione, che tocca il linguaggio, la narrazione non verbale e l'uso espressivo delle immagini, puntiamo poi a un passo cruciale: avvicinare concretamente i bambini alla fruizione dei film in sala. Crediamo che educarli alla 'magia' del grande schermo e al rituale collettivo della visione cinematografica, partendo da queste basi storiche, sia essenziale per formare spettatori consapevoli e appassionati del futuro» ha dichiarato Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema.

Bambini e ragazzi con i loro insegnanti (11 quelli coinvolti nel progetto) sono poi chiamati a inventare storie animate: sono affiancati, per questo, da professionisti del cinema, ogni giorno impegnati sul set e selezionati da Distretto Cinema, associazione torinese che, in questi anni, ha organizzato iniziative come il festival internazionale Contemporanea, “Cinema a Palazzo Reale” o “Cinema sulla Pista 500”