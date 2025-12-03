Oltre 1000 bambini presenti al Flash Mob “Tutta l’Italia” organizzato dal Comune insieme alle scuole di Pianezza

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, questa mattina 1100 bambini delle scuole di Pianezza hanno preso parte al grande Flash Mob “Tutta l’Italia” di Special Olympics in Piazza Papa Giovanni Paolo II. Il Flash Mob è stato organizzato dal Comune di Pianezza in collaborazione con le scuole del territorio.

La partecipazione ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, partendo dalla scuola materna fino ai ragazzi della Secondaria. Un grande successo per questa iniziativa che dà il via al primo Festival delle diverse abilità realizzato dal Comune di Pianezza, che prevede 4 giorni intensi di appuntamenti dedicati a creare buone pratiche inclusive.

«Pianezza vuole riaffermare un messaggio importante: la disabilità è parte integrante della nostra società e riconoscerla come tale significa costruire e investire per una comunità più giusta, solidale, e consapevole» ha spiegato l’Assessore ai Giovani e Disabili Lucianella Presta.

Aggiunge il Sindaco di Pianezza Antonio Castello che «il Festival delle diverse abilità nasce per restituire voce, spazio e visibilità alle persone con disabilità attraverso la forza della cultura e con eventi che coinvolgono tutti i cittadini, dai bambini agli adulti. Ringrazio tutti i bambini, i ragazzi e gli insegnanti che hanno partecipato con grande entusiasmo a questa bella iniziativa».

Sabato 6 dicembre dalle ore 10 alle 16 nel parco di Villa Leumann ci saranno laboratori, letture, giochi e iniziative dedicate ai bambini. Alle ore 11 ci sarà la replica del film gratuito “Sarahsarà” al cinema Lumiere. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta per tutti i bambini e ragazzi e sarà gratuita per tutta la giornata per i bambini con disabilità e per il loro accompagnatore.