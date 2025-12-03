A Frossasco si passa il tempo giocando [VIDEO]

Dai giochi classici a quelli più attuali. Un tavolo e un’occasione per passare una serata diversa in compagnia. A Frossasco sono partite le serate di giochi da tavolo per ragazze e ragazzi “dagli 0 ai 99 anni”. Un appuntamento a ingresso gratuito che si terrà un venerdì al mese fino a giugno, dalle 20,30 alla biblioteca comunale in piazza Donatori di Sangue 1. Il prossimo è venerdì 5 dicembre.

“L’idea è nata già qualche anno fa dal Frog (Frossasco Green Fest, ndr) - spiega la vicesindaco di Frossasco, Rosanna Napoli -. Sono serate aperte a tutti, quest’anno abbiamo lanciato l’idea di un appuntamento al mese in via sperimentale, ma vediamo che funziona tantissimo e partecipano in tanti: dai bambini, passando per gli adolescenti, agli adulti, fino ai nonni. Abbiamo acquistato alcuni giochi, ma tanti li abbiamo recuperati da cittadini che li hanno regalati alla biblioteca o che li portano anche solo da condividere per la serata”.

Da Carcassonne a Duel, passando per i più classici Domino e Scarabeo, la scelta è ampia: “Lo scopo è divertirsi - racconta-. Noi siamo in cinque in famiglia, spesso veniamo tutti insieme. L’obiettivo è conoscere altre persone, trascorrere le ore che non siano davanti alla televisione o in un locale”.

“I bimbi lo apprezzano tanto, ce n’era bisogno - aggiunge Elisa Macello -. Man mano che i bimbi ne parlano a scuola se ne aggiungono altri. È un modo alternativo di passare il tempo in compagnia”.