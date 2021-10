CineBarrito Ambiente, quarto appuntamento con "Oceani - Il mistero della plastica scomparsa"

Per il quarto appuntamento della rassegna di CineBarrito Ambiente, la rassegna cinematografica di educazione ambientale organizzata da Triciclo OdV: Oceani - Il mistero della plastica scomparsa di Vincent Perazio. Documentario selezionato dal Festival CinemAmbiente.

Domenica 31 ottobre ore 20.30 - Casa del Quartiere Barrito Via Tepice 23 (TO).

Il regista si interroga sul fenomeno della plastica che fluttua negli oceani, delle sue conseguenze tra cui la "scomparsa". Solo l'1% della plastica che fluttua negli oceani raggiunge le coste, del restante 99% si sa ancora troppo poco. Non essendo biodegradabile, la plastica non scompare. Semplicemente si rompe in micro particelle tossiche e in gran parte invisibili all'uomo. Tale processo sta dando vita ad un nuovo ecosistema: la "plastisfera". Documentario a cura di Vincent Perazio, Francia 2016, 53'.

Alla serata sarà presente anche Franco Borgogno, autore di 'Un mare di plastica' (2016, pubblicato in Francia a giugno 2019) e 'Plastica, la soluzione siamo noi. Storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta' (2020).